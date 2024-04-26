Москва, 26 апреля, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Ветеранов спецоперации с инвалидностью будут обучать вождению на автомобилях на ручном управлении. Об этом сообщает пресс-служба фонда «Защитники Отечества».

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что председатель этого фонда Анна Цивилева и председатель ДОСААФ, генерал армии Александр Дворников подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве.

В документе предусмотрено обучение ветеранов спецоперации с инвалидностью безопасному и безаварийному вождению автомобилей на ручном управлении. Ветеранам, которые успешно пройдут такую подготовку, будет предложено официально трудоустроиться на должность инструктора по вождению, чтобы обучать других людей с инвалидностью. Помимо этого, героев спецоперации будут вовлекать в военно-патриотические мероприятия и работу с молодежью.

По словам Цивилевой, сотрудничество фонда и ДОСААФ направлено на социализацию и адаптацию ветеранов с инвалидностью.

«Для героев, потерявших сразу обе ноги или передвигающихся только на колясках, автомобиль с ручным управлением будет выдаваться, по медицинским показаниям как средство реабилитации и социализации. Отмечу, что машина для них — единственная возможность выезжать из дома, чтобы учиться, работать, помогать семье и решать бытовые вопросы. Президент России поддержал нашу идею по обеспечению героев СВО с тяжёлыми ранениями автомобилями. Поэтому обучение ветеранов с тяжёлыми ранениями безопасному и безаварийному вождению актуальная задача на ближайшее время», — приводит пресс-служба слова Цивилевой.

По словам генерала армии Александра Дворникова, в ДОСААФ России создана группа по организации социальной адаптации героев, вернувшихся из зоны спецоперации. В первую очередь речь идёт о людях, получивших тяжёлые ранения и увечья. Специалисты ДОСААФ будут их обучать вождению, в дальнейшем ветеранов спецоперации, которые прошли всю программу и приобрели навык безопасного вождения, будут трудоустраивать, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества», работа которого будет направлена на поддержку участников СВО. Помимо этого, создаваемый фонд будет оказывать помощь членам семей погибших в ходе СВО или после увольнения с военной службы в случае, если их смерть наступила из-за увечья или заболевания, которые были получены в ходе выполнения указанными лицами задач.

Российский лидер 20 июля 2023 года в приветствии к проходящему в Москве первому форуму ветеранов боевых действий СВО заявил, что очень важно, что ветераны специальной военной операции включаются в активную общественную деятельность, для этого нужно создавать все условия.

28 сентября 2023 года на встрече с избранными главами регионов Путин подчеркнул, что поддержка российских воинов и членов их семей является не только служебным, но и нравственным долгом для всех уровней власти.

Президент России призвал сделать всё, чтобы участники боевых действий чувствовали себя востребованными, могли работать и обеспечивать свои семьи. Родным тех бойцов, кто погиб в зоне СВО, он поручил оказать должное содействие.

Глава государства заявил, что социальные гарантии должны быть одинаковыми для всех участников военной спецоперации вне зависимости от их статуса.

В январе 2023 года президент России Владимир Путин поручил разработать программу переподготовки, трудоустройства и реабилитации участников специальной военной операции.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что во всех педагогических вузах России будут открыты центры переподготовки участников спецоперации для ведения в дальнейшем образовательной деятельности в школах.

В феврале в послании Федеральному собранию глава государства сообщил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО. Программа реализовывается на базе мастерской управления «Сенеж», высшей школы управления РАНХиГС. В ней могут принять участие все бойцы и ветераны спецоперации вне зависимости от звания. Её целью стала подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях. Она предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, личностное развитие.