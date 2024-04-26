Стамбул, Турция, 26 апреля, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Наказание в виде семи пожизненных сроков или 1794 лет тюрьмы назначил Стамбульский суд по уголовным делам женщине, совершившей теракт на туристическом проспекте Истикляль в 2022 году. Об этом сообщает 26 апреля агентство IHA.

Global Look Press/Keystone/Press Agency/Abed Alrahman Alkahlout

Суд вынес обвиняемой в совершении теракта на улице Истикляль Ахлям аль-Башир приговор в виде семи пожизненных сроков и 1794 лет лишения свободы, говорится в сообщении.

Аль-Башир — одна из 36 обвиняемых, в отношении которых суд вынес решение. По данным следствия, 13 ноября 2022 года она оставила на проспекте Истикляль в районе Бейоглу сумку с взрывным устройством. Изначально обвинение требовало приговорить её к 3009 годам тюрьмы.

Женщину признали виновной по нескольким статьям, в том числе о «подрыве единства и целостности государства» и «предумышленном убийстве». Ей также назначили штраф в размере 22 тыс. лир (около $700). Четверых обвиняемых освободили в здании суда.

В ходе заседания аль-Башир заявила, что не будет себя защищать и согласится с любым приговором.

Как сообщало ИА Регнум, в результате взрыва на улице Истикляль погибли шесть человек, по меньшей мере 81 получил ранения. Были повреждены многие здания. По горячим следам задержали больше 40 подозреваемых. По версии властей, в совершении преступления участвовали члены «Демократического союза» — боевого крыла «Отрядов народной самообороны», сирийского ответвления Рабочей партии Курдистана. Полиция заявила, что исполнительница теракта — гражданка Сирии, прошедшая подготовку у курдских боевиков.