Москва, 26 апреля, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Мать Артёма Донскова, спасшего людей во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», рассказала, что семье позвонили из администрации президента России и спросили, хотят ли ребята, помогавшие спасать людей, встретиться с Владимиром Путиным.

Фотохост-агентство/РИА Новости Артём Донсков

Семья ответила утвердительно, встреча с президентом — это их мечта, рассказала Александра Донскова «РИА Новости».

«Некоторое время назад нам позвонили из администрации президента РФ и спросили, правда ли, что ребята, которые во время атаки террористов спасли людей из «Крокус Сити Холла» 22 марта, хотят встретиться с Владимиром Путиным. Мы ответили — да, это было бы большое для нас событие и большая честь», — сказала собеседница агентства.

Она также сообщила, что после теракта ребята, помогавшие спасать людей, в том числе её сын, получили многочисленные награды и благодарности, встречались с руководством Мосгордумы, Общественной палаты и других организаций. В ближайшее время семья по приглашению властей Дагестана посетит Махачкалу, осмотрит достопримечательности и встретится с представителями общественности, добавила Донскова.

Как передавало ИА Регнум, 14-летний Артём Донсков, подрабатывавший гардеробщиком в «Крокус Сити Холле», был одним из тех, кто во время теракта направлял к выходам находившихся в ТРЦ. Подросток рассказал, что он и его коллеги увидели посетителей, бегущих по зданию в неверном направлении, и помогли им выбраться.

Вечером 22 марта вооружённые террористы напали на «Крокус Сити Холл». Они открыли огонь по посетителям и подожгли зрительный зал. В результате террористической атаки погибли 145 человек, в том числе шесть детей. Пострадали 550 человек. Десять фигурантов дела были задержаны и арестованы.