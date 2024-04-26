Хабаровск, 26 апреля, 2024, 17:06 — ИА Регнум. В Хабаровске задержали журналиста Forbes Сергея Мингазова. Его обвиняют в распространении фейков о Вооружённых силах России (ВС РФ), сообщил его адвокат Константин Бубон в соцсетях.

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По словам юриста, причиной задержания стала публикация журналиста в Telegram-канале о событиях в Буче. Адвокат рассказал, что сейчас Мингазов находится в изоляторе временного содержания (ИВС) в Хабаровске. Издание утверждает, что связаться со своим журналистом пока не удалось.

Согласно статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ, максимальное наказание по статье о распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах России по мотивам политической, идеологической или другой ненависти — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, а также штраф в размере от 3 млн до 5 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля Останкинский суд Москвы приговорил распространявшего фейки о ВС РФ Юрия Коховца к пяти годам принудительных работ.

Отмечалось, что Коховца признали виновным в публичном распространении заведомо ложной информации о российских войсках (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

В конце марта уроженца Молдовы Александра Сомрякова, осуждённого в Краснодаре в 2023 году за распространение фейков о Вооружённых силах России, лишили приобретённого гражданства РФ.