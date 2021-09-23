Вашингтон, 26 апреля, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Мария Машкова, дочь художественного руководителя театра Табакова, председателя Союза театральных деятелей Владимира Машкова, проживающая в США, рассказала, что её отношения с отцом окончательно разрушены.

Vadim Tarakanov/Global Look Press Мария Машкова

«Прошёл, видимо, этот период. Я почти 40 лет инициировала встречи и очень хотела, чтобы он (Владимир Машков. — Прим. ред.) был в моей жизни, но сейчас — нет», — сказала она в интервью телеканалу «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Актриса добавила, что отец навсегда останется для неё «молодым, усатым, классным парнем».

Как передавало ИА Регнум, звезда российских сериалов «Не родись красивой» и «Лапси» Мария Машкова сразу после начала спецоперации переехала вместе с супругом и дочерьми в США, оттуда стала активно критиковать Россию. 10 ноября она сообщила своим поклонникам, что теперь она новый человек — Маша Машкова, а ранее была Мария Владимировна Машкова. Также она добавила, что стала гражданкой США.

Актриса успела сняться в ряде эпизодов в сериале «Операция «Престол» о работе советских контрразведчиков во время Великой Отечественной войны, но затем сцены были пересняты с актрисой Татьяной Арнтгольц. Позже Машкова заявила, что её не увольняли из сериала «Операция «Престол», а она сама решила прекратить сниматься в нём.

Отец актрисы, российский актёр и режиссёр, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков выступил в поддержку спецоперации, он поддерживал присоединение Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей к России. Актёр посещал госпиталь Екатеринбурга, где проходят лечение раненые бойцы СВО.