Москва, 26 апреля, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Компании «Фосагро» и «Русал» продлили долгосрочное партнерство по поставкам фтористого алюминия до 2044 года. Объем продукции будет последовательно расти с текущих 75 тыс. тонн до 96 тыс. тонн в год.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

Фтористый алюминий применяется в качестве компонента электролита при производстве алюминия. Поставляет его «Русалу» в рамках действующего с 2014 года соглашения АО «Апатит», входящий в группу «Фосагро». Партнерство начинали с объёма около 27 тыс. тонн в год, что соответствовало примерно 30% потребностям «Русала» в данном продукте. После модернизации и расширения производства поставки нарастили до 75 тыс. тонн в год. Инвестиции «Фосагро» в этот проект превысили 6 млрд рублей. Теперь же компании приняли решение о продолжении сотрудничества.

«Новое соглашение вносит серьёзный вклад в обеспечение сырьевой безопасности «Русала», — отметил генеральный директор «Русала» Евгений Никитин. — За долгие годы совместной работы «Фосагро» подтвердил свой статус надежного и ответственного поставщика материала, который совместно с другими добавками повышает эффективность электролиза, снижая удельный расход электроэнергии и нагрузку на экологию».

Объемы производства фтористого алюминия будут увеличены с середины 2026 года. Для этого «Фосагро» проведет очередной этап модернизации мощностей на Череповецком химическом комплексе. Планируемый объём инвестиций в проект превысит 4,5 млрд рублей. «Русал» обеспечит возврат инвестиций в виде инвестиционной составляющей в цене фтористого алюминия и тем самым гарантирует успешную реализацию инвестиционного проекта.

«Наше долгосрочное сотрудничество с «Русалом» создаёт новые рабочие места и позволяет увеличивать полноту и комплексность использования полезных компонентов минерального сырья. Помимо вклада в циркулярную экономику, развитие производства фтористого алюминия в Череповце, мощности по выпуску которого к середине 2026 года увеличатся более чем в 3,5 раза, позволит локализовать в нашей стране производство фторида алюминия на 100% от существующей потребности», — подчеркнул генеральный директор ПАО «Фосагро» Михаил Рыбников.

Он также отметил, что модернизация и расширение производства имеет и важное природоохранное значение. Современное оборудование позволяет повысить степень очистки газов, минимизировать воздействие на окружающую среду. Основное сырьё для выпуска фтористого алюминия — кремнефтористоводородная кислота (КФВК), являющаяся побочным продуктом производства экстракционной фосфорной кислоты на производствах «Фосагро» в Череповце, Волхове и Балакове. При переработке КФВК в востребованный продукт утилизируется фтор, извлекаемый из апатитового концентрата.