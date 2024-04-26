Донецк, 26 апреля, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Глава ДНР Денис Пушилин взял под контроль ситуацию с сербским добровольцем Александром Йокичем, которому грозит депортация и заключение под стражу на родине в Сербии за участие в спецоперации на Украине.

Кадр из видео Александр Йокич

«На данный момент проблему с получением гражданства Российской Федерации взял свой под контроль глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин», — рассказал Йокич в своём видеообращении.

Он добавил, что в скором времени этот вопрос должен решиться.

Йокич также призвал тех, кто выразил готовность помочь ему с деньгами, оказать помощь волонтёрам, которые занимаются сборами для фронта.

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Как передавало ИА Регнум, депутат Госдумы Александр Хинштейн 24 апреля рассказал о ситуации с Йокичем, которому угрожает депортация и большой тюремный срок — до 25 лет — за участие в конфликте на стороне России. Сербский доброволец участвовал в освобождении Мариуполя и получил за это медаль, был ранен в боях на угледарском направлении, награждён двумя Георгиевскими крестами.

При этом военному четыре раза отказывали в получении гражданства РФ из-за того, что он заключил контракт с ДНР, а не c Министерством обороны РФ.

Позднее Хинштейн сообщил, что Йокичу оформляют временное убежище.

В аналогичной ситуации ранее оказался доброволец из Германии Эрих Биттерман, который сражается в зоне спецоперации. Он участвовал в боевых действиях с 2014 по 2016 годы, потом вернулся в Германию, а с началом СВО поехал в Донецк, защищать интересы России. Боец неоднократно подавал запрос на получение российского гражданства, но получал отказ. Виза гражданина ФРГ у него закончилась ещё в августе 2023 года, поэтому ему грозит депортация на родину. В Германии добровольца могут осудить на 20 лет по статье «наёмничество».

Доброволец из Молдавии Андрей Караман тоже столкнулся с такой проблемой. Он подписал контракт с ОРБ ОБТФ «Каскад» летом прошлого года и участвовал в боевых действиях под Угледаром, Урожайным и Новомихайловкой. Боец рассказал, что Молдавия объявила его в розыск и угрожает тюремным сроком за «наёмничество».

Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил корреспонденту ИА Регнум, что затягивание процесса получения российского гражданства для граждан иностранных государств, которые участвуют в спецоперации на стороне России, является серьёзной проблемой, которой в настоящее время занимаются Минобороны России и миграционная служба.