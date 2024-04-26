Москва, 26 апреля, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Возможного соучастника теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» Джумохона Курбонова задержали в Москве 11 апреля за мелкое хулиганство, он отбыл 15 суток административного ареста, отмечается в материалах его административного дела, которые приводит ТАСС.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Курбонов совершил мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающиеся нецензурной бранью в общественном месте, то есть совершил нарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В судебном заседании он пояснил, что общественный порядок не нарушал, нецензурной бранью не выражался», — следует из документов.

Переходя к вопросу о назначении наказания, отмечается в материалах, судья учёл характер общественно опасного совершённого правонарушения, данные о личности Курбонова, который ранее привлекался к административной ответственности за однородные правонарушения, и посчитал правильным назначить ему наказание в виде административного ареста на срок 15 суток.

Ранее стало известно, что российские силовики задержали ещё одного фигуранта по уголовному делу о теракте в «Крокусе». Так, задержанный Джумохон Курбонов является гражданином Таджикистана, уроженцем города Пархор 2003 года рождения. Ему вменяется п. б ч.3 с. 205 УК РФ («Террористический акт»), уточнял источник, близкий к МВД.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта вооружённые террористы напали на «Крокус», открыли огонь из автоматов по посетителям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, в том числе шесть детей, пострадал 551 человек.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев информировал, что следователи подтвердили и процессуально закрепили связь исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» с украинскими националистами.

24 апреля глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» был тщательно спланирован, его реализовала международная пособническая сеть. Исполнители теракта в «Крокусе» были обеспечены финансированием, оружием, транспортом, боеприпасами, а пути отхода от места преступления и их действия чётко координировались кураторами.

Президент России Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокусе». Служба внешней разведки отмечала, что США выгораживают ответственных за теракт в «Крокус Сити Холле».