Москва, 26 апреля, 2024, 16:26 — ИА Регнум. В Москве завершается переход на новый стандарт оказания экстренной медицинской помощи, отметил 26 апреля в своём Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Кадр из Телеграм — канала «Mos sobyanin»

В 2023 году новый стандарт начали внедрять в крупнейших больницах Москвы, в первую очередь в четырëх флагманских центрах, напомнил мэр. Время оказания экстренной помощи сократилось в полтора раза, а 70% пациентов получают полное обследование и диагноз в течение двух часов с момента поступления, подчеркнул Собянин.

Теперь на новый стандарт переходят приёмные отделения четырёх крупнейших больниц Москвы (городская клиническая больница (ГКБ) №24, ГКБ №13, ГКБ им. Кончаловского и ГКБ им. Жадкевича), также проведена реконструкция приёмных отделений двух детских стационаров — детской городской клинической больницы им. Филатова и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, отметил мэр.

«Больницы оснастили современным оборудованием. Один из примеров модернизации — приёмное отделение ГКБ №24. Здесь усовершенствовали планировку помещений и создали единое многофункциональное пространство. Специалисты смогут принимать до 200 неотложных пациентов в день и оказывать весь комплекс необходимой помощи в первые сутки госпитализации», — написал Собянин.

В ближайшие месяцы будет закончено обновление ещё шести приёмных отделений, а также завершится создание новых флагманских центров в ГКБ им. Буянова и ГКБ №1 им. Пирогова. До конца года подавляющее большинство столичных клиник перейдут на новый стандарт, который по своему уровню превосходит многие крупнейшие зарубежные медицинские учреждения, добавил мэр.

Как передавало ИА Регнум, Собянин ранее сообщил, что четыре московских флагманских медицинских центра уже приняли более 150 тысяч пациентов. Свыше 30 тысячам пациентов провели экстренные операции, подчеркнул он.

В феврале 2024 года мэр Москвы проинформировал о завершении последних этапов создания крупнейшего медицинского комплекса столицы — ММКЦ «Коммунарка». Новый корпус лучевой терапии уже построен, отмечал Собянин.