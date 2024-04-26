Москва, 26 апреля, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Денежно-кредитная политика была бы жёстче, если бы не планировалось сворачивание льготной ипотеки в июле, заявила 26 апреля на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Oleg Spiridonov/Global Look Press

«Решение по ключевой ставке мы сейчас принимали исходя из того, что широкая льготная программа завершится в предусмотренные сроки. Если бы не было запланировано такого сворачивания безадресной льготной программы в таких объёмах, нам пришлось бы, наверное, проводить ещё более жёсткую денежно-кредитную политику», — сказала сказала она.

Набиуллина добавила, что доля льготной ипотеки должна быть значительно ниже, потому что за тех, кто имеет возможность получать ипотеку по льготным ставкам, платят все остальные заёмщики более высокой ставкой.

«И поэтому, на наш взгляд, она может быть только чисто адресной, а не безадресной», — пояснила она.

Также глава Центробанка отметила, что пик перегрева российской экономики пройден осенью 2023 года, но он всё ещё сохраняется. По её словам, под влиянием проводимой денежно-кредитной политики этот разрыв будет уменьшаться, и это будет сопровождаться замедлением инфляционного давления.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля Банк России вновь принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Возвращение инфляции к цели и её дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее, объяснили в ЦБ.

Также регулятор отметил, что баланс рисков для инфляции остаётся смещённым в сторону проинфляционных. К таким рискам относятся изменение условий внешней торговли, в том числе под влиянием геополитической напряжённости, сохранение высоких инфляционных ожиданий, отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, а также траектория нормализации бюджетной политики.

Президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 25 апреля заявил, что ЦБ держит ключевую ставку на высоком уровне из-за рисков инфляции. В противном случае инфляция могла бы достичь двухзначных показателей, как это происходит в Турции и ряде других стран, указал глава государства.