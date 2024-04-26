Вашингтон, 26 апреля, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Предоставленный Украине новый пакет американской помощи в 61 млрд долларов может оказаться последним, поэтому Киеву следует осторожно воспользоваться им. Об этом пишут эксперты в публикации издания Business Insider.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Все, кто участвует в этом конфликте, должны относиться к этому пакету помощи так, как к последнему, и строить свои планы соответствующим образом, потому что так и может оказаться», — отметил один эксперт.

При этом другие эксперты подчеркнули, что украинскому руководству необходимо рассматривать именно подобный исход событий, особенно если на предстоящих выборах президента США победит Дональд Трамп.

При этом авторы публикации отметили, что киевскому режиму следует сесть за стол переговоров с Россией, чтобы избежать новых территориальных потерь.

Как передавало ИА Регнум, 24 апреля глава Белого дома Джо Байден подписал утверждённые парламентом США законы о предоставлении военной помощи Украине и Израилю. По его словам, Вашингтон в ближайшие часы возобновит военные поставки Киеву.

Одобрение Конгрессом США нового крупного пакета военной помощи киевскому режиму было ожидаемым решением и ситуацию на поле боя принципиально не поменяет, заявил журналистам 22 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

США поставляют Украине всё более дальнобойное оружие, но это лишь увеличит число проблем самой Украины, отметили 25 апреля в Кремле. По словам Пескова, США напрямую вовлечены в конфликт. Практика действий американцев и европейцев в организации военных поставок в Киев понятна — если они начинают говорить о каких-то видах вооружения предметно, значит, эти поставки уже осуществлены, добавил пресс-секретарь российского лидера.

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в беседе с ИА Регнум отметил, что никакая помощь сегодня не может спасти киевский режим, поэтому не имеет значения, когда она будет получена. Украина не может противостоять России. Киев не имеет достаточного количества людских ресурсов, и никто не готов умирать за чьи-то интересы. Те, кто хотел погибнуть за националистические украинские ценности, уже погибли или были разгромлены. Россия превосходит Украину в военно-техническом плане, российская авиация господствует в воздухе, и это очевидно, добавил Глазунов.