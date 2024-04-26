Токмак, Запорожская область, 26 апреля, 2024, 16:17 — ИА Регнум. По меньшей мере пять человек погибли в результате удара ВСУ по пятиэтажному жилому дому в городе Токмаке Запорожской области, сообщил 26 апреля корреспондент ТРК «Таврия» Евгений Милованов.

ИА Регнум

Он отметил, что накануне был нанесён удар планирующей бомбой, в пятиэтажке «сложились» пятый и четвёртый этажи. Разбор завалов продолжается.

«На данным момент известно о пяти погибших, но есть без вести пропавшие, поэтому, скорее всего, количество жертв увеличится», — сказал Милованов.

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Журналист показал воронку от другого управляемого боеприпаса, который прошёл мимо многоквартирного дома и упал в поля.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ выпустили по Токмаку три управляемые авиабомбы. Две были сбиты средствами ПВО, одна достигла цели и поразила жилой дом. Взрывной волной от удара выбило окна и двери в четырёх домах и в здании детского сада, также пробило крышу. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу. Губернатор Запорожской Евгений Балицкий заявил, что при обстреле пострадали четыре человека, полностью разрушены четыре квартиры.