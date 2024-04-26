* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 26 апреля, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Росфинмониторинг 26 апреля внёс движение «Я/мы Сергей Фургал» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в реестр экстремистов и террористов.

Дмитрий Моргулис/ТАСС

Реестр был дополнен пунктом «Межрегиональное общественное движение Я/мы Сергей Фургал».

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года Хабаровский краевой суд признал движения «Я/мы Сергей Фургал» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

Движение было создано в поддержку осуждённого экс-губернатора региона Сергея Фургала. В краевой прокуратуре отметили, что в основе объединения лежит экстремистская идеология, направленная на возбуждение ненависти и вражды к представителям власти, а также на разрушение правовых устоев и ценностей общества.

Представители объединения неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности и, кроме того, сотрудничали с центрами за рубежом, ведущими деструктивную деятельность против России, сообщало также надзорное ведомство.

Расследование уголовного дела в отношении участников ОПГ, созданной Фургалом, завершилось в январе 2022 года. В период 2007–2020 годов в Москве и Хабаровском крае преступная группа совершила ряд тяжких преступлений, в том числе связанных с хищением имущества и его легализацией. Общий размер ущерба составил более 3,8 млрд рублей. В феврале 2023 года Фургала приговорили к 22 годам тюрьмы за организацию двух убийств и одного покушения.