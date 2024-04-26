Астана, 26 апреля, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Москва готова расширить военное сотрудничество с Тегераном. Интенсивность контактов, как на высшем уровне, так и на уровне руководства военных ведомств возросла кратно, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани в Астане.

РИА Новости / Вадим Савицкий

«Подтверждаем готовность к дальнейшему развитию, расширению взаимовыгодного военного и военно-технического сотрудничества. Уделим этому особое внимание», — отметил глава Минобороны РФ.

Он уточнил, что ярким примером давних дружественных отношений России и Ирана является совместная борьба с международным терроризмом в Сирии. Шойгу добавил, что в последнее время они приобретают особенно доверительный характер и успешно развиваются.

«К этому обязывает современная военно-политическая обстановка и угрозы нашим государствам, а также общие подходы к построению справедливого миропорядка, основанного на равноправии всех участников международного сообщества», — пояснил он.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля в Астане прошла встреча министра обороны России Сергея Шойгу с главой оборонного ведомства Пакистана Хаваджей Мухаммадом Асифом. Шойгу отметил, что РФ заинтересована в военном сотрудничестве с этим государством.

Кроме того, 26 апреля в Астане состоялась рабочая встреча министров обороны России и Киргизии Сергея Шойгу и Бактыбека Бекболотова. Глава Минобороны РФ сообщил, что стороны намерены подписать межведомственные соглашения.

Уточняется, что 12 октября 2023 года президент Киргизии Садыр Жапаров ратифицировал соглашение о создании объединённой региональной системы противовоздушной обороны России и Киргизии.