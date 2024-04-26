Москва, 26 апреля, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Глава Дагестана Сергей Меликов перенёс операцию на ноге. Об этом он сообщил 26 апреля в Telegram-канале.

Head of Dagestan Press Service/Global Look Press Глава Дагестана Сергей Меликов

Глава региона отметил, что некоторое время не появлялся на публике. Это было связано с операцией из-за старой травмы, которая периодически напоминала о себе.

«Операция прошла успешно. Сейчас я прохожу реабилитацию, по настоянию специалистов — в стационаре», — написал Меликов.

Он добавил, что скоро вернётся к полноценной работе, а пока исполняет свои обязанности удалённо, каждый день получает доклады о ситуации в регионе и даёт необходимые поручения.

Как сообщало ИА Регнум, Сергей Меликов был избран главой Дагестана 14 октября 2021 года, до этого около года он руководил республикой с приставкой врио. Депутаты Народного собрания Дагестана голосовали за одного из трёх кандидатов, представленных президентом РФ Владимиром Путиным. Меликов набрал 83 голоса из 87.