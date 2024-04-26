Ишим, Тюменская область, 26 апреля, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Глава Минстроя Ирек Файзуллин в ходе рабочей поездки в Ишим Тюменской области осмотрел территории, пострадавшие от паводков, и поблагодарил всех участников работы по защите города и оказанию помощи жителям, сообщила пресс-служба Министерства.

Минстрой России

Файзуллин совместно с полпредом президента в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым и губернатором Тюменской области Александром Моором осмотрел ход строительства дамбы на реке Ишим.

«Работа, которую проделали жители, спасатели МЧС, курсанты военного училища, — пример сплочённости в сложную для региона минуту. Выражаю слова благодарности каждому, кто принимает участие в этом важном деле», — сказал глава ведомства.

Пресс-служба Минстроя сообщила, что в регионе были сформированы 26 пунктов временного пребывания пострадавших от паводков граждан, в этих пунктах находятся 539 человек. Представители федеральных и местных властей сообща проводят мониторинг ситуации, сказано в сообщении.

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Как передавало ИА Регнум, 25 апреля Файзуллин прибыл в Курганскую область, чтобы оценить проводимые в регионе работы по ликвидации последствий ЧС и мероприятия по организации восстановления жилья. По поручению президента Владимира Путина глава Минстроя продолжает работу в регионах, пострадавших от паводков.

24 апреля в ходе совещания по ликвидации последствий паводков Путин заявил, что сил и средств для ликвидации в регионах страны достаточно. Глава государства потребовал не допускать роста цен в пострадавших регионах и заявил, что размер выплат пострадавшим гражданам может быть скорректирован.

Путин также поручил отменить перечень имущества, за утрату которого предусмотрены компенсации, и выплачивать средства за любые утраченные вещи. Он назвал ерундой сопоставление утраченных вещей, например стиральных машин, со списком. Вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой глава государства поручил оперативно организовать отдых детей на период майских праздников.

Ранее, 1 апреля, Путин заявил, что необходимо уже сейчас думать о восстановлении жилья и инфраструктуры в регионах, пострадавших от стихии. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что деньги на восстановление пострадавших от паводков регионов будут незамедлительно выделены. Эти средства есть в резервном фонде, сказал министр.