Херсон, 26 апреля, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Задержанных по подозрению в убийстве семерых человек в Херсонской области военных ВС РФ Александра Осипова и Александра Кайгородцева передали военной полиции.

Vladimir Baranov/Global Look Press

Отмечается, что подозреваемые признались в убийстве.

Ранее ИА Регнум сообщало, что двух подозреваемых задержали за убийство семи человек в посёлке Абрикосовка Херсонской области. Они хотели поселиться в населённом пункте, но глава посёлка сказала им, что пустых домов нет. После этого её убили. Также злоумышленники сожгли два дома и пытались поджечь ещё один.

В результате погибли хозяйка одного из домов, три местных жителя и, предположительно, двое полицейских, которые стали жертвами беспорядочной стрельбы.

Тела трёх жертв обнаружили в селе Подо-Калиновка. Первой обнаружили женщину, которая погибла от огнестрельных ранений. Тело было обгоревшим и со следами применения взрывного устройства. Позднее обнаружили ещё два обезображенных тела мужчины и женщины.

У задержанных по подозрению в убийстве нескольких человек под Херсоном нашли гильзы, пули и кольцо от гранаты.

В 2005 году одного из подозреваемых суд признал виновным в умышленном убийстве и незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

До этого следователи из Запорожской области раскрыли убийство, совершённое двумя гражданами Украины в Херсонской области. По данным следствия, весной 2022 года 32-летняя женщина и 48-летний мужчина убили из-за неприязни жителя села Верхний Рогачик (Каховский район Херсонской области). Затем преступники спрятали тело. Раскрыть убийство смогли в ходе расследования такого же преступления, совершённого 32-летней фигуранткой в Запорожской области. Обвиняемые признали свою вину в полном объёме и указали место, где спрятали тело потерпевшего. Суд приговорил женщину к 9 годам и 6 месяцам исправительной колонии общего режима, а мужчину к 11 годам и 6 месяцам исправительной колонии строгого режима.