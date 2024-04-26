Москва, 26 апреля, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Победа России в специальной военной операции (СВО) неизбежна. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что России и Европе придётся договариваться, как жить дальше.

«Так или иначе отношения придётся выстраивать. Специальная военная операция рано или поздно завершится успехом для нас», — поделился мнением пресс-секретарь.

При этом официальный представитель Кремля пояснил, что России и Европе уже не удастся построить такие отношения, какими они были раньше.

«Ясно, что это будут договорённости о новых модальностях отношений. Отношения как раньше построить уже не получится, и никто этого не захочет, в первую очередь мы», — отметил он.

Песков добавил, что у России большой опыт отношений с европейскими странами, и он всегда будет учитываться при выстраивании таких отношений.

«Географически РФ и Европе никуда друг от друга не деться, поэтому предстоит в любом случае строить отношения на новых основах», — подытожил пресс-секретарь главы государства.

Как передавало ИА Регнум, ранее Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что исход специальной военной операции на Украине предрешён, Россия победит.

Он подчеркнул, что США поставками оружия киевскому режиму не изменят исхода специальной военной операции.

Также официальный представитель Кремля отметил, что, чем более дальнобойные ракеты западные страны будут поставлять киевскому режиму, тем больше Россия будет расширять буферную зону, необходимую для обеспечения безопасности страны.