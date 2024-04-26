Санкт-Петербург, 26 апреля, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал парламентариев оперативно рассматривать федеральные и региональные законы по обеспечению задач развития страны. Глава государства выступил 26 апреля в совете законодателей в Санкт-Петербурге.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем Президент РФ Владимир Путин

Российский лидер отметил, что принимаемые законы должны быть чёткими и эффективными с точки зрения их правоприменения.

«Объём предстоящей работы очень большой. Прошу максимально оперативно и при этом тщательно и профессионально рассматривать федеральные и региональные законы, связанные с реализацией наших приоритетов, с достижением национальных целей развития», — отметил глава государства.

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Как передавало ИА Регнум, Путин на заседании Совета законодателей 20 декабря прошлого года назвал парламентариев из новых российских регионов крепкими и надёжными. Законодатели пришли в органы ради людей, отметил он.

15 декабря Путин на встрече с лидерами парламентских партий назвал Конституцию живым организмом и отметил, что после поправок 2020 года возросла роль парламента. По его словам, поправки укрепили влияние, повысили ответственность Федерального собрания.

Как отметил глава государства, возможно, не все россияне смогли почувствовать всё это и осознать, но роль парламента в жизни России абсолютно точно стала выше.