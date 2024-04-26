Москва, 26 апреля, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Работа по внедрению новой модели оплаты труда бюджетников очень важна. Об этом заявил президент Владимир Путин 26 апреля, выступая на Совете законодателей.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Он выразил надежду, что Совет законодателей примет активное участие в обобщении лучших региональных практик, экспериментальных правовых режимов и пилотных проектов. В их числе — новая модель оплаты труда учителей, врачей, других специалистов бюджетной сферы, которая должна быть отработана на уровне субъектов РФ в следующем году, отметил президент.

«Это очень сложная, большая, капиталоёмкая, но очень важная работа», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 4 апреля на заседании XII съезда Федерации независимых профсоюзов России президент Путин заявил, что страна полностью перейдёт на новую модель оплаты труда бюджетников к 2027 году. Он подчеркнул, что доходы нужных стране квалифицированных специалистов должны вырасти, при этом необходимо устранить разрывы в зарплате в разных регионах.

Пилотные проекты, отметил глава государства, будут запущены в ряде субъектов, а в начале 2027 года ожидается перевод на так называемые отраслевые системы оплаты труда всех работников бюджетной сферы.