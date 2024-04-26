Путин назвал очень важным внедрение новой модели оплаты труда бюджетников
Москва, 26 апреля, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Работа по внедрению новой модели оплаты труда бюджетников очень важна. Об этом заявил президент Владимир Путин 26 апреля, выступая на Совете законодателей.
Он выразил надежду, что Совет законодателей примет активное участие в обобщении лучших региональных практик, экспериментальных правовых режимов и пилотных проектов. В их числе — новая модель оплаты труда учителей, врачей, других специалистов бюджетной сферы, которая должна быть отработана на уровне субъектов РФ в следующем году, отметил президент.
«Это очень сложная, большая, капиталоёмкая, но очень важная работа», — подчеркнул Путин.
Как сообщало ИА Регнум, 4 апреля на заседании XII съезда Федерации независимых профсоюзов России президент Путин заявил, что страна полностью перейдёт на новую модель оплаты труда бюджетников к 2027 году. Он подчеркнул, что доходы нужных стране квалифицированных специалистов должны вырасти, при этом необходимо устранить разрывы в зарплате в разных регионах.
Пилотные проекты, отметил глава государства, будут запущены в ряде субъектов, а в начале 2027 года ожидается перевод на так называемые отраслевые системы оплаты труда всех работников бюджетной сферы.