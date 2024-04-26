Москва, 26 апреля, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Кадровая программа «Время героев» уже начала действовать, её участники достойно себя проявят при работе в органах власти. Об этом 26 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном собрании.

Сергей Савостьянов / ТАСС

«Уже начала действовать специальная кадровая программа «Время героев». Это солдаты, офицеры, показавшие в боевой обстановке настоящий характер, лидерские, высокие человеческие качества. Уверен, что так же достойно они проявят себя и в будущей работе в органах власти, в области образования, наставничества, на ведущих позициях во всех сферах», — сказал Путин.

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Как передавало ИА Регнум, 29 февраля Путин в послании Федеральному собранию сообщил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО для подготовки высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти и в госкомпаниях.

Программа стартовала 1 марта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все участники программы пройдут онлайн-обучение на платформе РАНХиГС. Прошедшие отбор получат возможность обучиться в мастерской управления «Сенеж». После отбора им предоставят наставников из администрации президента.

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