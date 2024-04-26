Санкт-Петербург, 26 апреля, 2024, 14:58 — ИА Регнум. События, через которые проходит Россия, показывают, как важно укреплять парламентаризм и общественно-политическую систему страны, заявил 26 апреля президент Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Укреплять парламентскую и политическую систему нужно на основе самобытного опыта России, подчеркнул глава государства в ходе выступления на Совете законодателей в Петербурге.

Важно обеспечивать стабильность и условия для открытости и обновления общественно-политической системы, сказал президент.

«Необходимо обеспечивать её (системы. — Прим. ред.) стабильность и одновременно создавать условия для открытости и обновления, для чистой конкуренции разных политических сил при безусловном и чётком понимании приоритета национальных интересов и безопасности государства», — отметил глава государства.

Путин также назвал важнейшим этапом предстоящее формирование нового состава правительства страны и отметил роль парламента России в этом процессе.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин выразил признательность парламентским партиям страны за консолидацию вокруг национальных интересов. Политическая система России — это одна из опор суверенитета страны, и РФ будет развивать институты демократии, не позволяя никому вмешиваться в свои внутренние дела, подчеркнул президент.

Также в своём послании Путин заявил, что Запад со своими колониальными повадками стремится не просто сдержать развитие России, но добиться того, чтобы на месте РФ было зависимое и угасающее пространство. Запад просчитался, забыв, что имеет дело с многонациональным народом России, добавил глава государства.