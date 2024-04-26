Москва, 26 апреля, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Процедура передачи Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году была проведена с нарушением действовавших на тот момент норм законодательства. Об этом 26 апреля заявил юрист-международник Дмитрий Романенко.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что этот вопрос был многократно проанализирован, юристы пришли к выводу, что передача Крыма УССР проводилась в нарушение действовавшего законодательства, а решение принималось под политическим давлением первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва.

«С юридической точки зрения обращение в Конституционный суд России об отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине будет излишним, так как Крым и так является российской территорией. Такое обращение не изменит существующую юридическую реальность. В 2014 году в России в рамках действующего законодательства, были проведены все процедуры необходимые для принятия в состав двух новых субъектов федерации — Республики Крым и Севастополя. Поэтому проведение дополнительных процедур не имеет юридического смысла. Это наша территория, и нам не интересно мнение западных стран по этому вопросу», — отметил юрист.

Как передавало ИА Регнум, Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР. 26 апреля указ был утвержден законом СССР и вошёл в историю как передача Крыма Украине.

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов назвал нелегитимным решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР из РСФСР в 1954 году, он выступил за его отмену.

По словам Константинова, после проведённой юридической экспертизы по данному вопросу есть все основания для уверенности в том, что решения 1954 года являются нелегитимными. По его мнению, в истории процесса вопиющей несправедливости и юридического нигилизма, запущенной в 1954 году, следует поставить жирную точку. В политическом плане это было сделано в 2014 году. В юридическом должно быть сделано в ближайшее время, добавил он.

Константинов отметил, что ранее с подобным предложением выступал депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия»), который много лет занимался вопросом о правомочности передачи Крыма в состав УССР. По словам Константинова, у Затулина имеется мощная правовая база, доказывающая юридическую ничтожность тех актов, которыми она была оформлена.

Также Константинов заявил, что пребывание Крыма в составе независимой Украины было незаконным, поскольку волеизъявление жителей полуострова, выраженное на референдуме 1991 года, было грубо искажено.

20 января 1991 года в Крыму состоялся референдум, на который был вынесен единственный вопрос: «Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?»

Константинов уточнил, что в этом референдуме приняли участие 81% избирателей Крыма, из которых более 93% проголосовали за автономию и право самим определять свою политическую судьбу.

Глава крымского парламента в декабре 2023 года отметил, что рабочая группа завершила подготовку запроса в Конституционный суд РФ о соответствии Конституции страны Закона СССР от 26 апреля 1954 года о передаче полуострова Украине. Были выявлены грубейшие нарушения трёх конституций: СССР, РСФСР и УССР.

Он также отметил, что вывод Крыма из состава РСФСР привёл к тяжёлым геополитическим последствиям. Кроме того, передача полуострова в состав Украинской ССР грубейшим образом нарушила юридические основы Конституций СССР, РСФСР и УССР. Также не соблюдались административно-хозяйственные процедуры, не были прописаны гарантии прав крымчан, уточнил Константинов.

Он добавил, что по процедуре сначала требовалось провести референдум в рамках РСФСР с учётом мнения местного населения, но крымчан никто не спросил. В Украинской ССР также пренебрегли проведением референдума о присоединении Крыма.

По мнению Константинова, передача Крыма УССР не имела целесообразности. Он сравнил проведённую в 1954 году процедуру с тем, как передают мешок картошки, а также как во времена крепостного права дарили имения вместе с крепостными. Ещё в 2014 году крымчане однозначно выразили на референдуме своё решение и сейчас продолжают твёрдо стоять на своём, заключил политик.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за воссоединение с Россией. При этом Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, эту позицию разделяют многие страны Запада.