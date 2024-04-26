Москва, 26 апреля, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Возможности для расширения состава участников Российской премьер-лиги (РПЛ) сейчас нет. Об этом 26 апреля заявил журналистам президент лиги Александр Алаев.

Сергей Фадеичев/ ТАСС

«Это ежегодная история. Я не вижу сейчас возможностей для расширения лиги. Считайте меня буквоедом, бюрократом, но есть регламент, кто-то должен вылететь. Такие решения надо принимать заранее», — сказал Алаев.

По его словам, сейчас в РПЛ оптимальное количество команд.

В чемпионате принимают участие 16 клубов. По итогам турнира две команды покидают премьер-лигу напрямую, а команды, занявшие 13-е и 14-е места, играют с третьей и четвёртой командами Первой лиги за право участия в следующем сезоне РПЛ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее вопрос о расширении премьер-лиги и увеличении количества команд в турнире неоднократно поднимался. Однако Российский футбольный союз (РФС) принимал решение сохранить формат турнира с 16 командами.