Москва, 26 апреля, 2024, 14:49 — ИА Регнум. В 2024 году в Москве появятся ещё 24 площадки нового типа для прогулок с собаками. Их оборудуют по программе мэра города Сергея Собянина «Мой район» в рамках проекта «Питомцы в Москве», сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Кадр из видео

«До конца года современные площадки обустроят в 22 районах Москвы. В их числе Царицыно, Покровское-Стрешнево, Капотня, Нижегородский, Восточное Измайлово, Южное и Северное Бутово. Лидерами станут Юго-Западный и Юго-Восточный округа — по шесть объектов в каждом», — рассказала она.

Сергунина отметила, что при проектировании пространств учтут пожелания жителей и рекомендации экспертов Российской кинологической федерации.

Уточняется, что новый стандарт включает в себя множество параметров. В их числе: эстетичность, комфорт, функциональность и использование качественных и экологичных материалов.

Заммэра добавила, что на площадках установят барьеры, мостики и другие тренажёры для занятий с собаками, а в зоне отдыха разместят скамейки и навесы.

Как передавало ИА Регнум, ранее Сергей Собянин анонсировал открытие 30 новых школ и детских садов к началу будущего учебного года.

Сообщается, что всего с 2011 года в Москве построено 611 объектов образования. В ближайшие годы в Троицком и Новомосковском административных округах появится ещё порядка 80 новых зданий.

Кроме того, мэр столицы сообщил, что в середине апреля прошли первые встречи москвичей с архитекторами для обсуждения концепции благоустройства ещё восьми общественных пространств.

Он уточнил, что территория, объединяющая несколько домов, — особое место для жителей. Они лучше определяют, что им необходимо для комфортной жизни. Именно поэтому было принято решение, чтобы люди участвовали в обсуждении благоустройства.