Москва, 26 апреля, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по бойцам и технике ВСУ на станции Балаклея. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 26 апреля на брифинге.

Министерство обороны РФ

По данным ведомства, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия в минувшие сутки поразили эшелон с западным вооружением и военной техникой в районе посёлка Удачного в ДНР, а также личный состав и технику 67-й механизированной бригады ВСУ на железнодорожной станции Балаклея в Харьковской области.

Кроме того, поражены живая сила и техника противника в 112 районах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев проинформировал о нанесении удара по железнодорожной станции в Балаклее, где разгружался состав с украинскими военными. Это произошло 25 апреля в 16:40. По сведениям подпольщиков, есть убитые и раненые.

Вечером в тот же день ВС России атаковали железнодорожную станцию в посёлке Удачное в ДНР, сорвав ротацию и подвоз боекомплектов. В результате удара по вокзалу в городе Смела Черкасской области во время прибытия военного состава произошёл взрыв, а затем детонация. Также под ударом оказалась станция в посёлке городского типа Боровая в Харьковской области.