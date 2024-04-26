Москва, 26 апреля, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Барды Сергей и Татьяна Никитины опубликовали ответ поэтессе Юнне Мориц, которая пообещала запретить им исполнение написанных ею песен из-за антироссийской позиции четы бардов и информации об их возможной причастности к финансированию Украины.

Кадр из видео Сергей и Татьяна Никитины

Ранее Мориц в комментарии ИА Регнум отметила, что юристы займутся тем, чтобы запретить Никитиным исполнять их самые известные хиты, автором которых и является поэтесса. Среди произведений «Собака бывает кусачей», «Когда мы были молодые», «Большой секрет для маленькой компании» и многие другие.

Сразу после этого барды опубликовали обращение, в котором постарались оправдать свои действия. В частности Никитины заверили, что никогда не спонсировали ВСУ, а также объявили об отказе участвовать в фестивале «Возраст счастья», который должен состояться в Черногории при участии уехавших из России Чулпан Хаматовой, пожалевшей террористов Манижы и оправдывавшей теракты Киева поэтессы Веры Полозковой. Средства, вырученные на фестивале, организаторы обещали направить Украине.

Позднее в интервью kp.ru Мориц заявила, что Никитины никогда не озвучивают, песни на чьи стихи исполняют. По её мнению, причина в том, что барды боятся подпортить свою русофобную репутацию на Западе, признаваясь в исполнении хитов авторства патриотки России, поддерживающей Донбасс.

«Они поют несколько десятков песен на мои стихи… это не считая моего перевода стихотворения Виталия Коротича «Переведи меня через майдан», который массово поют на русском языке и только в моем переводе… Никитины поют на всех концертах, даже не называя автора стихотворений, чтобы на Западе не испортить свою русофобскую теперь репутацию» — пожаловалась Юнна Петровна.

Вслед за этим появилось новое обращение от Никитиных. Барды заявили, что якобы всегда объявляют поэтов, стихи которых исполняют.

«Никогда не забываем объявлять поэтов, стихи которых мы поём» — заявили Татьяна и Сергей.

Однако в том же интервью Мориц припомнила, что ещё до своего переезда в США, во время выступлений на ныне ликвидированном радио «Эхо Москвы», барды Никитины целенаправленно не называли её имени как автора, и в итоге появилась довольно большая категория зрителей, которая поверила, что именно Никитины являются авторами этих известных хитов.

«Восхищает и то, что Никитины вместе с Шендеровичем (внесён в перечень иноагентов. — Прим. ред.) однажды в интернете пригрозили мне и Башмету «испорченным некрологом», поскольку мы «испортили свою репутацию»! — добавила поэтесса.

Сами барды в беседе с ИА Регнум отказались комментировать своё отношение к спонсированию ВСУ и поделиться позицией об СВО. Сергей Никитин заявил о нежелании общаться на эти темы с журналистами.