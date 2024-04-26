Никосия, 26 апреля, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Российский гражданин Артур Петров, арестованный на Кипре по запросу Вашингтона, оспорит решение апелляционного суда об экстрадиции в США. Об этом сообщил 26 апреля адвокат россиянина Илиас Стефану.

AP/TASS

По его словам, Петров продолжит защищаться. Подать апелляцию в Верховный суд Кипра россиянину посоветовали адвокаты, для этого у него есть 40 дней, рассказал Стефану ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, Петрова арестовали на Кипре 26 августа 2023 года. Американские власти считают, что сотрудник российской компании Electrocom участвовал в закупках критически важных электронных компонентов, которые могли быть использованы на военные нужды, в том числе в зоне СВО.

Петров якобы закупал микроэлектронику в США через подставные фирмы и переправлял её в Россию. В общей сложности ему предъявили обвинение по 11 пунктам, в том числе в контрабанде микроэлектроники, отмывании денег и мошенничестве.

В январе окружной суд Ларнаки отказал в экстрадиции Петрова, но 25 апреля апелляционный суд в Никосии отменил решение нижестоящей инстанции. Решение на экстрадицию российский гражданин назвал не поддающимся объяснению. Он заявил, что примет решение о подаче апелляции после того, как решение суда изучат адвокаты.