Воронеж, 26 апреля, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Главным тренером воронежского футбольного клуба «Факел» станет экс-наставник московского «Локомотива» Игорь Черевченко. Об этом 26 апреля сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Dmitry Golubovich/Global Look Press Игорь Черевченко

Отмечается, что в тренерский штаб Черевченко в «Факеле» войдёт бывший защитник «Томи» Валерий Климов.

49-летний Черевченко ранее работал в клубе «Истиклол» из Таджикистана. До этого он возглавлял подмосковные «Химки», тульский «Арсенал», калининградскую «Балтику» и московский «Локомотив». Под его руководством «железнодорожники» стали обладателями Кубка России в сезоне 2014/15.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 26 апреля Сергей Ташуев покинул пост главного тренера «Факела» по семейным обстоятельствам. Команда провела под его руководством 21 матч. Сейчас «Факел» с 26 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

В августе 2023 года грозненский «Ахмат» объявил об отставке Ташуева с поста главного тренера. Специалист возглавлял команду с сентября 2022 года. Под его руководством «Ахмат» занял пятое место в сезоне 2022/23 чемпионата России, набрав 50 очков, что стало рекордом клуба.