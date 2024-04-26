Стамбул, Турция, 26 апреля, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Суд в Стамбуле приговорил исполнительницу теракта на проспекте Истикляль в ноябре 2022 года Ахлям аль-Башир к семи пожизненным срокам (1794 года лишения свободы), передаёт 26 апреля телеканал TRT.

Can Ozer Кредит: AP/TASS

Отмечается, что в ходе судебных заседаний Генеральная прокуратура Турции просила суд назначить ей до 3 тыс. лет тюрьмы.

Как передавало ИА Регнум, теракт был совершен 13 ноября 2022 года в Стамбуле. В результате подрыва бомбы, приведённой в действие дистанционно на улице Истикляль в центре города, погибли шесть человек, ещё более 80 — пострадали.

По горячим следам были задержаны 46 подозреваемых. По версии властей, в совершении преступления участвовали члены «Демократического союза» (боевого крыла «Отрядов народной самообороны» — сирийского ответвления Рабочей партии Курдистана»).

Истикляль — популярная у туристов пешеходная улица протяжённостью 1,5 км.

1 апреля появилась информация о том, что в Стамбуле правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых в подготовке теракта, который планировала совершить группировка «Исламское государство» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Газета Hürriyet написала, что задержанными оказались гражданин Таджикистана и гражданка Киргизии. При этом мужчину арестовали, а женщину депортировали.