Москва, 26 апреля, 2024, 14:30 — ИА Регнум. В Москве умерла писательница Галина Леонова, она была дочерью и соавтором известного советского режиссёра Ниссона Зелеранского. За несколько дней до смерти женщина отпраздновала 78-й день рождения. О её кончине ИА Регнум сообщил источник.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

23 апреля в своей квартире на улице Яблочкова скончалась писательница и литературовед Галина Леонова.

«Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Галина Ниссоновна Леонова родилась 19 апреля 1946 года. Она была писателем и литературоведом, много лет работала в соавторстве со своим отцом Ниссоном Яковлевичем Зелеранским. Он был известен как прозаик, драматург, журналист, сценарист и режиссёр. Ниссон Яковлевич окончил режиссёрские факультеты ГИТИСа и ВГИКа. Затем прошёл войну и после демобилизации стал сценаристом Алма-Атинской киностудии «Казахфильм». Ниссон Зелеранский выпустил более 10 повестей и пьес, создал сценарий к художественному фильму «Мишка, Серёга и я», в котором одну из ролей сыграл молодой Василий Шукшин.

Его дочь Галина Ниссоновна была автором пьесы «Здравствуй, Брехт!», посвященной жизни и творчеству немецкого поэта Бертольта Брехта. Галина Ниссоновна также работала над созданием ежемесячного издания «Ровесник».