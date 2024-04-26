Москва, 26 апреля, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Победа в бою с новыми фашистами будет за Россией, враг не пройдёт. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в видеообращении к участникам акции «Диктант Победы», опубликованном в Telegram-канале «Единой России».

РИА Новости / Екатерина Штукина

«Уверен, что главный в вашей жизни «Диктант Победы» вы напишете на самый высший балл. Враг не пройдёт, победа будет за нами», — пояснил он.

Как передавало ИА Регнум, Медведев в ходе обращения к участникам акции «Диктант Победы» сообщил, что Россия сегодня уничтожает новых фашистов на полях сражений и отражает атаки тех, кто хочет подменить историю фальшивками и ложью.

Проведение «Диктанта Победы» было анонсировано в марте. В этом году диктант посвящён 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. Это международное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны будет уже шестым по счёту.