Москва, 26 апреля, 2024, 14:05 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про речное пианино, поезд со спа-вагоном, позолоченные куличи и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Elliott Billings Пианино

Центральный федеральный округ

Двадцать шоколадок в час: с такой скоростью ел сладости живущий в Москве корги по кличке Тедди. Он знал, что времени у него мало и разворачивать шоколад некогда, поэтому съел их в обертке. Такое количество шоколада могло быть смертельным для собаки, но корги успели спасти врачи. «Собака добралась до лакомства и не смогла остановиться. Все мы немного Тедди», — комментирует «Страновед».

В подмосковном Подольске на хлебокомбинате разгорелась настоящая битва на батонах. Два сотрудника что-то не поделили и начали выяснять отношения, в том числе кидаясь хлебом и лотками. «Ты на кого батон крошишь, кричали бойцы», — иронизируют «Новости Москвы».

«Родина Снегурочки» радуется за костромскую полицию, которая нашла машину, украденную десять лет назад. Автомобиль приехала ставить на учет жительница Костромы, купившая его в Ярославле. При осмотре выяснилось, что у машины есть изменения в идентификационном номере кузова. Оказалось, что автомобиль десять лет назад угнали в Череповце, заменили номер и сделали поддельные документы. После выяснения всех обстоятельств МВД вернуло машину владельцу.

Северо-Западный федеральный округ

Зима в Петербурге закончилась, однако коммунальщики продолжают солить все подряд. Недавно посыпали газоны, а теперь засыпали Средний проспект Васильевского острова. «Как будто насыпали годовой запас соли», — пишет про размах «соления» «Петербург с огоньком».

В Карелии 15-летний подросток позвонил в «112» и пожаловался на девушку. По его словам, он собирается написать на неё заявление в полицию за отказ целоваться. Оператор не растерялся и пожелал удачи, при этом разъяснив, что телефон «112» используется в экстренных случаях. КарелInform предполагает, что конфуз объясняется просто: подросток мог проиграть пари кому-то из своих друзей и позвонить с абсурдной претензией в службу спасения.

Растет число людей, готовых переехать в Республику Коми ради новой работы. «То ли еще будет, — радуются «Усы Печорина». — Мы надеемся, что этот тренд будет только усиливаться: в Коми за длинным рублем, как в советские времена, почему нет?».

Приволжский федеральный округ

В Оренбуржье понемногу отступает вода из затопленных населенных пунктов. После нее остаются разные сюрпризы. «Оренбургский городовой» передает, что на хуторе Степановском прямо во дворе дома поймали метрового сазана, который едва поместился в кадр.

Тем временем в Татарстане во время субботника пришлось вытаскивать из речки Казанки очень экзотический для такого места предмет. Речь идет о пианино, пишет «Татарстан, Казань и все, все, все».

«Нижний гиперболоид» удивился социальному ролику нижегородских спасателей. Он столь же драматичен, сколь и нестандартен. По сюжету спасатели вытаскивают из Волги блогершу, которая плывет на надувном розовом фламинго…

Южный федеральный округ

Крымчанин пришел в суд, который рассматривал его дело о езде в пьяном виде, и узнал, что зовут его не Андрей, как он думал. Оказалось, еще три года назад он в пьяном виде написал в ЗАГСе заявление на смену ФИО, пожелав называться Ангел Габриелович Отченаш. Проспавшись, он не вспомнил о «ребрендинге» и продолжил жить с прежними ФИО. Теперь он уже поменял все обратно, рассказывают «Новости Крым».

Северо-Кавказский федеральный округ

В России скоро начнет ходить туристический поезд со спа-вагоном, в том числе с сауной. «Кубань 24» передает, что маршрут будет проходить от Москвы до Москвы через юг и Кавказ: Ростов-на-Дону, Майкоп, Владикавказ, Грозный, Дербент, Махачкалу, Нальчик. Время в пути — неделя. Можно будет не только полюбоваться на красоты природы, но и хорошо помыться.

Уральский федеральный округ

В Екатеринбурге один из ресторанов выставил на продажу куличи за 9500 рублей. «Интересный Екатеринбург» уточняет, что куличи сделаны со съедобным золотом, внешне они тоже золотого цвета.

В Курганской области рыбакам стала попадаться небывалая в этих местах форель. «Курганистан» пишет, что рыбу могло принести наводнением из Казахстана, где водой размыло садковые и прудовые рыбные хозяйства. Специалисты просят рыбаков сообщать о таких уловах, чтобы отследить судьбу форели.

Сибирский федеральный округ

«На «Авито» можно купить все. Даже легендарный томский памятник Любовнику», — сообщает «Томский очкарик». Скульптура прежде висела на фасаде Музея истории Томска, но затем ее убрали, чтобы не дискредитировать семейные ценности. И вот теперь её продают на «Авито» за три миллиона рублей.

В Хакасии между тем выбрали на конкурсе лучший «массовый сувенир». «Узник Абакана» передает, что им стала шкатулка в виде юрты. Можно ждать, что такие шкатулки заполнят сувенирные лавки республики.

В Кузбасс неожиданно вернулась зима. По словам «Кузнецкого кайла», жители не растерялись и стали лепить апрельских снеговиков.

«Бурятия онлайн» рассказала любопытную историю про юношу, который купил диплом по специальности «Право и организация социального обеспечения» и вместе с ним отправился устраиваться на работу в… полицию. Молодой человек хотел стать участковым. В МВД без труда выяснили, что диплом поддельный, и вместо работы юноша получил шесть месяцев ограничения свобод за подделку документов.

Дальневосточный федеральный округ

На остров Русский завезут тигров, узнал канал «Право руля!» Для туристов здесь устроят сафари-парк — единственный в мире, где тигры смогут свободно выходить на берег моря. При этом для людей прогулочная зона вдоль Новика перекрываться не будет — её планируется отсыпать.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 3 мая.