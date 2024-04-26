Москва, 26 апреля, 2024, 14:17 — ИА Регнум. В рамках борьбы с рынком серых сим-карт операторы связи по запросу Роскомнадзора блокируют каждый месяц в среднем около 300 тыс. номеров, сообщил 26 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомлённый источник.

Paul Zinken/Global Look Press

Большинство блокировок происходит из-за неверных данных абонентов, которые затем могут обновить их в офисах компаний и восстановить доступ к услугам связи, рассказали собеседники издания.

«Всё это происходит в рамках борьбы с серым рынком сим-карт, которая началась в прошлом году. Сейчас процесс взаимодействия с Роскомнадзором настроили, всё поставлено на поток», — отметил источник.

Операторы предупреждают абонентов, что у них есть 15 дней на актуализацию данных. Те, кто не успевает этого сделать в установленный срок, после блокировки восстанавливают доступ в салонах связи.

Полностью избавить рынок от серых сим-карт невозможно, но дополнительный контроль снижает их доступность для граждан, добавили собеседники издания.

Как передавало ИА Регнум, в январе Роскомнадзор сообщил, что выявил за 2023 год 43 млн мобильных номеров, оформленных с нарушениями требований о предоставлении сведений. Ведомство разработало систему, в которую операторы связи предоставили данные о 351,1 млн номеров — всей абонентской базы страны.

Также Роскомнадзор проинформировал, что с сентября по декабрь 2023 года мобильные операторы прервали обслуживание более чем 600 тыс. несоответствующих требованиям номеров. Для пресечения распространения сим-карт без идентификации личности в 2022 и 2023 годах ведомство и МВД изъяли более 78 тыс. серых сим-карт.

Требование о предоставлении клиентом и подтверждении оператором паспортных и иных личных данных абонента действует с 2018 года. С 2021 года необходимо передавать сведения о пользователях корпоративных сим-карт в Единую систему идентификации и аутентификации. Также с 2021 года в России действует запрет на продажу сим-карт в нестационарных торговых объектах. Эксперты ранее оценили число сим-карт с неактуальными данными в стране в 7 млн единиц.