Москва, 26 апреля, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) подробно изложил свою позицию по теме приватизации. Об этом 26 апреля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Эта тема вчера фигурировала в выступлении президента, он подробно изложил свою позицию», — сказал Песков журналистам.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля Путин на съезде РСПП заявил, что речи о пересмотрах итогов приватизации в России не идёт. Он подчеркнул, что изъятие бизнеса оправдано только в случаях, когда действия или бездействие собственников наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам.

Новым этапом послаблений для бизнеса в России станет модернизация механизма регуляторной гильотины, сообщил также глава государства. Это будет еще один масштабный этап дебюрократизации в стране, отметил он.

Кроме того, глава государства в ходе выступления заявил, что власти прекрасно видят имеющиеся угрозы для экономики страны, но уверены, что эти препятствия будут преодолены.