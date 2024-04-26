Москва, 26 апреля, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Подготовка визита президента России Владимира Путина в Китай в мае находится на завершающей стадии. Об этом 26 апреля журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin Pool/Global Look Press

Представитель Кремля уточнил, что подготовка поездки российского лидера в Китай находится в завершающей стадии.

«По согласованию с нашими китайскими партнёрами мы вместе объявим о сроках этой поездки. Любые контакты в наше время глав России и Китая — это событие, которое приковывает к себе внимание всего мира», — сказал Песков.

По его словам, Россия и Китай — суверенные страны, дорожащие своим суверенитетом, испытывающие на себе давление Запада и достаточно уверенно стоящие на ногах с тем, чтобы это давление выдерживать.

Днём ранее Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщил, что его визит в Китай планируется в мае. Глава государства не уточнил, в какие даты состоится визит.

Как передавало ИА Регнум, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 9 апреля информировал, что встречи Путина и председателя КНР Си Цзиньпина ожидаются в июне и октябре 2024 года на полях саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС. Он добавил, что у лидеров наверняка будут и другие возможности, чтобы поддерживать регулярный политический диалог.

Министр уточнил, что графику контактов на высшем уровне было уделено особое внимание, так как дипломатия лидеров — это центральный элемент всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия России и Китая.