Москва, 26 апреля, 2024, 13:37 — ИА Регнум. В России в 2023 году 46 тыс. женщин отказались от прерывания беременности. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время заседания совета законодателей при Федеральном собрании России.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

«46 тыс. женщин в 2023 году отказались от прерывания беременности. Сделана новая методология анкетирования и информирования о тех вариантах поддержки для женщины в стадии репродуктивного выбора», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила, что парламентарии разрабатывают программу, направленную на право декретного отпуска с первого триместра беременности.

По её словам, именно первая треть беременности протекает у женщин более сложно, чем заключительные месяцы. Женщины испытывают токсикоз и нуждаются в помощи психолога, добавила депутат.

В декабре 2023 года в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что руководство страны заинтересовано в том, чтобы женщина, узнавшая о своей беременности, приняла решение сохранить ребёнка.

В начале ноября Путин назвал проблему абортов острой. Тогда он отметил, что решить демографический вопрос может не только потенциальный запрет на продажу прерывающих беременность препаратов, но и улучшение социального положения в стране, повышение уровня благосостояния и соцобслуживания и другие аспекты. В то же время, как сказал Путин, правительство в последние годы сделало очень много, чтобы поддержать семьи с детьми.