Москва, 26 апреля, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Фигуристка Евгения Медведева 26 апреля сообщила, что её слова о смерти дедушки её коллеги Камилы Валиевой вскоре после Олимпиады в Пекине не соответствуют действительности.

Bulkin Sergey/Global Look Press Евгения Медведева

Также Медведева в Telegram-канале принесла извинения Валиевой за свою ошибку.

«Друзья, хочу извиниться за дезинформацию. В выпуске шоу «КАТОК» я сказала, что дедушка Камилы умер. Это не соответствует действительности. Я помню, что Камила потеряла прародителя. Но это была бабушка. И несколько лет назад. Дедушка, о котором шла речь на съёмке, жив и здоров», — написала Медведева.

Она рассказала, что уже позвонила Камиле Валиевой и извинилась перед ней лично, а также призвала СМИ не цитировать её ошибочные высказывания, вызванные, по оценке самой фигуристки, недосыпом или нервами.

Дедушке Камилы Валиевой фигуристка пожелала долгих лет жизни.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил на период с 25 декабря 2021 года, когда якобы имело место нарушение.

Валиеву обвинили в употреблении запрещённого препарата, который был обнаружен в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Результат этой пробы был обнародован во время Олимпиады в Пекине, когда фигуристка уже завоевала золото в командном турнире. Одна из лабораторий нашла у неё в крови триметазидин — антиангинальный препарат. При этом оповещение Валиевой о положительной допинг-пробе было проведено с нарушениями.

Дисквалификация Валиевой является вопиющим примером политизации спорта и нечистоплотной конкуренции, отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Россия продолжит отстаивать перед международными структурами права своих спортсменов, включая Валиеву, добавила Захарова.