Железноводск, Ставропольский край, 27 апреля, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Цифровые технологии играют важную роль в создании комфортных и безопасных условий жизни. Своими идеями по этому направлению поделились 56 регионов, представивших более 650 проектов на II Национальную премию за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город». Ее победителей объявили и наградили на церемонии, которая прошла в Железноводске Ставропольского края.

Пресс-служба Центра компетенций «Умный город» Национальная премия «Умный город»

Проект цифровизации населенных пунктов успешно реализуется в более чем 200 городах России и является частью национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика». «Умный город» способствует созданию эффективных систем управления городским хозяйством, внедряя технологические решения и цифровые сервисы.

Особенно эффективно управлять городской инфраструктурой помогают искусственный интеллект и технологии интернета вещей. По оценке заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, на сегодняшний день эта система устройств, которая может без участия человека собирать и передавать данные по беспроводной сети, составляет порядка 60 миллионов единиц, а объем этого рынка превышает 35 миллиардов рублей.

«По мере того, как наши города становятся умнее, мы должны уделять больше внимания киберзащите и кибербезопасности. Поэтому при создании систем умных городов необходимо придерживаться принципов безопасности по умолчанию», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко, выступая на церемонии.

Для этого, по его словам, в 2023 году была утверждена программа стандартизации в области умных домов, зданий и сооружений, рассчитанная до 2030 года. Это позволит уже в ближайшие несколько лет массово применить на практике множество перспективных решений в области цифровизации городского хозяйства. В том числе и тех решений, которые были признаны лучшими в рамках национальной премии «Умный город».

Рост интереса регионов к премии отметил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. По его словам, если шесть лет назад инициативой заинтересовались лишь 19 городов, то в этом году проекты «Умного города» реализуются уже более чем в 200 городах из 52 регионов страны.

«Премия сегодня стала экспертной площадкой для цифровой прокачки регионов, местом, где идёт активная работа по поиску конкретных решений по устранению цифрового неравенства и развития автоматизированных систем управления городским и коммунальным хозяйством. Все мы работаем на конкретную задачу, поставленную президентом страны, — создание комфортной и безопасной среды для жизни. И именно к этому результату мы уверенно движемся», — отметил Ирек Файзуллин.

Пресс-служба Центра компетенций «Умный город» Национальная премия «Умный город»

Самыми активными регионами, подавшими в этом году наибольшее число заявок на премию, стали:

· Москва (23 заявки);

· Тюменская область (18 заявок);

· Красноярский, Ставропольский края и Санкт-Петербург (по 17 заявок каждый).

Обладателем гран-при по количеству призовых заявок в разных номинациях в этом году стала Москва. 17 из 23 поданных заявок столицы вошли в число финалистов и заняли различные призовые места. Так, в номинации «Жилище» высокие оценки заслужила платформа «Электронный дом» для комфортного управления домохозяйством и общения с соседями. Она позволяет получать информацию о плановых и аварийных отключениях в доме, решать организационные вопросы и быть в курсе новостей и мероприятий по соседству. Это уникальное цифровое решение уже помогло провести более 10,5 тыс. собраний собственников в формате онлайн.

Высоких оценок экспертов заслужили не только проекты для повседневной жизни, но и идеи, помогающие специалистам в различных отраслях. Например, в номинации «Строительство» победителем стал Дагестан за успешное внедрение информационной системы госзаказчика в сфере строительства. Система позволяет сопровождать реализацию проектов на этапе их планирования, проектирования и строительства, обеспечивая внедрение информационной модели и создание комплексной инфраструктуры мониторинга и аналитики всех этапов жизненного цикла объектов капитального строительства.

Помимо отраслевых и специальных номинаций, также определили победителей в персональных номинациях — «Человек года» и «Наука». Лауреатом премии в номинации «Человек года» стал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, а в номинации «Наука» стал руководитель Научного центра «Передовые цифровые технологии», проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Боровков.

Ученый из Северной столицы поблагодарил экспертов за высокую оценку проекта.

«Это признание многолетней плодотворной работы ведущих специалистов и инженеров Экосистемы технологического развития Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, нацеленной на достижение технологического суверенитета при цифровой трансформации городского хозяйства, разработку и развитие отечественных цифровых решений, среди которых — Цифровая платформа по разработке и применению цифровых двойников CML-Bench®», — отметил он.

По словам Боровкова, платформа способна в кратчайшие сроки сфокусироваться на обеспечении проектирования и производства глобально конкурентоспособной высокотехнологичной продукции в различных отраслях и на новых зарождающихся рынках (рынках будущего).

Как сообщало ИА Регнум, проект «Умный город» реализуется в России с 2018 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и нацпрограммы «Цифровая экономика» и работает на достижение национальной цели — создания комфортной и безопасной среды для жизни. Проект помогает цифровому развитию различных сегментов городского управления, а также повышает качество и эффективность городской инфраструктуры.