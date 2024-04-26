Хабаровск, 26 апреля, 2024, 13:08 — ИА Регнум. В Хабаровске журналиста Forbes Сергея Мингазова задержали по делу о фейках про российскую армию. Об этом сообщил адвокат Мингазова Константин Бубон у себя в соцсетях.

Кадр из видео Сергей Мингазов

По его словам, причиной задержания стала публикация в Telegram-канале журналиста о событиях в Буче. Бубон уточнил, что Мингазов на данный момент находится в изоляторе временного содержания (ИВС) в Хабаровске. Издание отмечает, что связаться со своим журналистом пока не удалось.

Согласно статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ, максимальное наказание по статье о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической, идеологической или другой ненависти — лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, а также штраф в размере от 3 млн до 5 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля Останкинский суд Москвы приговорил распространявшего фейки о Вооружённых силах России Юрия Коховца к 5 годам принудительных работ.

Отмечалось, что Коховца признали виновным в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

При этом сторона обвинения просила для Коховца 5,5 года заключения в колонии общего режима, сам подсудимый в последнем слове попросил оштрафовать его. Коховец после оглашения приговора заявил, что доволен решением суда и не планирует его обжаловать.

Следствие пояснило, что Коховец летом 2022 года стал участником уличного опроса, в ходе которого высказался о военных действиях на Украине. Позже видеозапись опроса опубликовали в соцсетях.

В конце марта уроженца Молдовы Александра Сомрякова, осуждённого в Краснодаре в 2023 году за распространение фейков о Вооружённых силах России, лишили приобретённого гражданства РФ.