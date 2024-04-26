Санкт-Петербург, 26 апреля, 2024, 13:04 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, который на электросамокате сбил 11-летнего ребёнка и скрылся. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Установлено, что ребёнок был сбит неизвестным на электросамокате возле дома 111 по проспекту Энгельса. Злоумышленник с места ДТП скрылся», — говорится в сообщении.

Пострадавшего мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии. По информации RT, у него разрыв селезёнки, сейчас его уже перевели из реанимации в палату.

В отношении задержанного 21-летнего местного жителя возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

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Как ранее передавало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге 52-летняя местная жительница сбила пятилетнего ребёнка на улице Беринга и скрылась с места инцидента. Пострадавшего ребёнка госпитализировали с травмой головы. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.