Берлин, 26 апреля, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Дальнобойные американские ракеты ATACMS не помогут ВСУ изменить ситуацию на поле боя, сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.

U. S. Army

«И тут возникает в некотором смысле риторический вопрос: изменит ли это оружие что-то в ходе военных действий. На него сразу даётся ответ — нет», — сказал он, комментируя поставки ракет ATACMS Украине.

По его словам, всё обстоит в точности так, как говорит пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Он регулярно говорит, что западные поставки вооружений достигнут только одной цели: они продлят страдания украинцев», — добавил Ваннер.

Как передавало ИА Регнум, ранее высокопоставленные американские военные чиновники на условиях анонимности заявили, что украинская армия сможет использовать поставленные США ракеты ATACMS для нанесения ударов по Крыму. Об этом написала корреспондент Пентагона Хелен Купер в The New York Times.

Киев тайно получил свыше 100 дальнобойных ракет ATACMS и уже начал использовать их против России, написало The New York Times со ссылкой на источники. Передача была одобрена Джо Байденом ещё в середине февраля.

25 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что передача Украине дальнобойных ракет ATACMS лишний раз свидетельствует о вовлечённости США в конфликт. Вашингтон подливает масло в огонь конфликта, но эти поставки не помогут Киеву изменить исход специальной военной операции, Россия одержит победу, а появление таких ракет лишь увеличит число жертв на Украине, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Президент России Владимир Путин называл большой ошибкой Вашингтона поставки Киеву ракет ATACMS. Это решение не изменит ситуацию на линии соприкосновения и лишь продлит агонию киевского режима, подчёркивал глава государства.

ATACMS — тактическая баллистическая ракета класса «земля — земля». Имеет дальность применения до 300 км. Её разработка началась в 1982 году. Как пояснил ИА Регнум военный эксперт Дмитрий Дрозденко, у ракеты нет никаких особенных характеристик, свойств и преимуществ. В качестве её особенности выделяют дальность полёта, однако американцы поставляют ВСУ самый старый образец ракеты, отметил военный эксперт.