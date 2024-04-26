Москва, 26 апреля, 2024, 12:52 — ИА Регнум. В преддверии Дня Победы мошенники внедрили новую схему хищения средств у граждан, сообщила 26 апреля официальный представитель МВД Ирина Волк.

ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

В интернете созданы ресурсы, на которых ветеранам обещают единовременные выплаты в размере от 50 до 300 тыс. рублей, рассказала Волк в своём Telegram-канале.

«При этом решение требуют принять очень быстро, чтобы не дать опомниться, — на сайтах указана финальная дата, до наступления которой якобы можно получить денежные средства. Необходимым условием является оплата «комиссии» и введение данных банковской карты. Это очередная мошенническая схема! Преступники придумывают всё новые ухищрения, чтобы завладеть сбережениями граждан», — написала официальный представитель МВД.

Она призвала граждан ещё раз предупредить своих пожилых родственников о подобных формах мошенничества и принять необходимые меры, чтобы обезопасить близких от звонков и визитов злоумышленников.

Как передавало ИА Регнум, ранее эксперты компании F. A. C. C. T., сообщая о данной мошеннической схеме, отметили, что злоумышленники используют для своих ресурсов громкие названия вроде «официальный сайт уполномоченного подразделения по финансовой защите граждан». Чем ближе к Дню Победы, тем подобных мошеннических ресурсов будет становиться больше, отметили аналитики.

В марте 2024 года сообщалось, что мошенники накануне праздника 8 Марта задействовали новую схему незаконного присвоения денег, предлагая жителям России большие скидки при покупке цветов через интернет. Поверившие мошенникам покупатели теряли деньги, а в некоторых случаях лишались всех средств со своего счёта.