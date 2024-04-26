Москва, 26 апреля, 2024, 18:27 — ИА Регнум. У цифровой преступности формируется собственная атрибутика и субкультура. Об этом заявила член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека и глава АНО «Белый интернет» Элина Сидоренко на I Международном научно-практическом форуме «Право цифровой безопасности», который проходил в МГИМО 24–25 апреля.

Иван Шилов ИА Регнум

По её словам, в настоящее время цифровая преступность начинает приобретать свои устойчивые черты.

«Мы не видим с вами, но на самом деле формируется устойчивый пласт хакеров, которые живут в своих собственных закрытых социальных сетях, о которых мы с вами ничего не знаем. В даркнете есть целые глобальные сообщества: люди никогда друг с другом не встречались, но, как правило, на английском языке обсуждают свои действия, планируют свои действия», — приводит слова Сидоренко пресс-служба форума.

Она также отметила, что в свои продукты в качестве атрибутики хакеры зашивают собственные цифровые подписи, в том числе собственные вредоносные программы, отличающие их от других. По её данным, отмечается рост числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий.

Как указала эксперт, кроме количественного роста цифровой преступности, фиксируется повышение её общественной опасности и вредоносности. Ранее доля тяжких и особо тяжких преступлений в цифровой сфере не превышала 25%, сейчас она составляет более половины всех цифровых преступлений. Так, всего за 2023 год было совершено около 676 тысяч цифровых преступлений, добавила Сидоренко.

Она также отметила, что одним из приоритетов развития цифровой среды является формирование единого и прозрачного для страны и общества понимания принципов существования российских блогеров в социальных сетях. Важными мерами в этой сфере являются создание саморегулирующих организаций блогеров и законодательное закрепление блогерской деятельности в ОКВЭД. По мнению эксперта, блогерам стоит отказаться от правового нигилизма и получить правовые знания, чтобы избежать проблем с налогами и законом.

По словам сооснователя «Ассоциации блогеров и агентств» Максима Перлина, попытки установить жёсткие рамки блогосферы негативно скажутся на экономическом потенциале государства

«Объём рынка блогеров в России по 2023 году составил порядка 30 миллиардов рублей. Это больше, чем печатная пресса и это больше, чем радиореклама вместе. Это действительно огромная часть рынка и действительно это самый удобный способ рекламы для небольших предпринимателей. Поэтому, когда мы говорим о некой ответственности блогеров, мы должны помнить о 80% малого и среднего бизнеса, который видит единственную возможность рекламы», — приводит пресс-служба его слова.

По словам Сидоренко, российская блогосфера становится мягкой силой, продвигающей русскую культуру на мировых площадках.

Начальник отдела цифровой дипломатии МИД России Сергей Налобин отметил, что блогеры зачастую работают на иностранной территории, пытаясь пробить блокаду, выстроенную крупными западными IT-корпорациями вокруг России.

«Поэтому, естественно, мы приветствуем любую внешнеполитическую активность народных блогеров, которые рассказывали миру о том, что на самом деле происходит», — цитирует пресс-служба слова Налобина.

По словам директора Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артура Люкманова, разработанный Россией проект конвенции ООН о противодействии использованию информационных технологий в преступных целях является первым в истории международных отношений документом о противодействии преступности в информационном пространстве.

По его словам, западным странам менее всего необходим этот документ, поскольку они привыкли к экстерриториальному применению своего законодательства, а информационно-коммуникационные технологии для них являются средством проведения их политики.

Заместитель директора департамента международной информационной безопасности Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Букин отметил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) готова разработать пилотную конвенцию о противодействии использования информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

«Мы думаем создать первую конвенцию в рамках ШОС, которая послужит образцом. Это перспектива ближайшего будущего», — пояснил он, не исключив, что аналогичный документ будет разработан и в рамках БРИКС.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов подчеркнул важность совместной борьбы с киберугрозами. Он считает, что приоритетом России должно стать обеспечение информационной безопасности.

Как передавало ИА Регнум, заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков рассказал, что в России появился новый вид кибератак. Хакеры создают в общественных местах фейковые точки Wi-Fi для того, чтобы украсть аккаунт жертвы в Telegram. Эксперт подчеркнул, что с помощью этого вида кибератак преступники могут взломать не только сам мессенджер, но и любое приложение, которое поддерживает авторизацию через СМС или push-уведомление.

Ранее Сбербанк предупреждал о том, что мошенники усовершенствовали схему для получения кредитов в микрофинансовых организациях с помощью учётной записи жертвы на «Госуслугах». Так, злоумышленники стали совершать видеозвонки и предъявлять поддельные документы.

Уточняется, что злоумышленники связываются с жертвами через мессенджер по видеосвязи и представляются сотрудниками полиции, для убедительности предъявляют поддельные удостоверения. Под разными предлогами, в том числе связанными с запугиванием жертвы, злоумышленники узнают у человека пароль для входа в личный кабинет портала «Госуслуги», а также код подтверждения доступа из СМС-сообщения.

Группа неизвестных лиц совершила хакерскую атаку на компьютерную систему французского департамента Сена и Марна, а после преступники потребовали от властей региона $10 млн за восстановление доступа к ресурсам.