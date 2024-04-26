Москва, 26 апреля, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Таганский районный суд Москвы оштрафовал певца Филиппа Киркорова на 6 тыс. рублей. Это пеня за неуплаченный ранее штраф за парковку в неположенном месте, пояснила пресс-служба суде.

Pavel Kashaev/Global Look Press Филипп Киркоров

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы Киркоров Филипп Бедросович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ («Неуплата административного штрафа в срок»)», — цитирует пресс-секретаря Таганского суда Москвы Зульфию Гуринчук НТВ.

Уточняется, что сумма пени составляет двукратный размер неуплаченного штрафа.

Как передавало ИА Регнум, в конце 2021 года Таганский суд Москвы сообщил, что на Киркорова составлено 90 протоколов за неуплату им штрафов за нарушение Правил дорожного движения.

Отмечалось, что по каждому из указанных протоколов певцу грозил административный штраф в двукратном размере от неуплаченной суммы, но не менее одной тысячи рублей, или административный арест на срок до 15 суток, или обязательные работы на срок до 50 часов.