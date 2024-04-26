Астана, 26 апреля, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Соединённые Штаты активизировали свою деятельность в Центральной и Южной Азии, необходимо расценивать это как прямую угрозу стабильности в пространстве Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц ШОС в Астане 26 апреля.

Senior Airman Andrew Kobialka/Global Look Press

«Вашингтон активизировал деятельность по восстановлению своих позиций в Центральной и Южной Азии, утраченных после вывода коалиционных войск из бывшей исламской республики», — отметил министр обороны РФ.

Вместе с тем Шойгу указал на неприемлемость размещения в регионе ШОС военной инфраструктуры США и их союзников и призвал расценивать подобные намерения как прямую угрозу стабильности на пространстве ШОС.

Как передавало ИА Регнум, ранее представитель Тихоокеанского командования армии США сообщил, что Вашингтон намерен в течении 2024 года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса.

Он заверил, что «всё идёт по плану» для достижения поставленных задач — к концу года разметить ракеты. Такой шаг, по мнению экспертов, будет направлен на сдерживание Китая.

Предполагается, что США рассматривают возможность развёртывания ракетной системы средней дальности наземного базирования «Тайфон», которая разрабатывается американской армией и может быть оснащена крылатыми ракетами «Томагавк» с дальностью действия более 1600 км и новой ракетой-перехватчиком SM6. Они были успешно испытаны в 2023 году.

Ранее главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов указал, что американские корабли и их патрулирование в море являются одной из угроз военной безопасности океанских и морских направлений России. Он подчеркнул, что военные корабли являются носителями крылатых ракет большой дальности «Томагавк», способных достать до разных объектов на большей части страны.