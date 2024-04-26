Астана, 26 апреля, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Россия призывает все стороны конфликта на Ближнем Востоке к урегулированию политико-дипломатическими средствами. Об этом 26 апреля заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

Официальное интернет-представительство президента России Сергей Шойгу

«Призываем все вовлечённые стороны к сдержанности и решению проблем политико-дипломатическими средствами», — сказал Шойгу.

Он отметил, что результатом политики двойных стандартов Запада в вопросе права стран на самооборону стало бездействие Совета Безопасности ООН.

Министр подчеркнул, что российская сторона не раз предупреждала, что неурегулированность кризисов на Ближнем Востоке и безответственные провокационные действия приведут к росту напряжённости.

Как сообщало ИА Регнум, МИД РФ в своём заявлении после удара Ирана по Израилю выразил обеспокоенность эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и призвал все стороны к сдержанности. Ведомство напомнило, что власти Ирана назвали атаку реализацией права на самооборону и ответом на атаку Израиля на иранское консульство в Дамаске. Россия решительно осудила нападение на консульство, но из-за позиции Запада этого не сделал Совбез ООН, подчеркнул МИД.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 апреля призвал все стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности. Он отметил, что российская сторона обеспокоена эскалацией напряжённости в регионе, но в то же время выступает за политико-дипломатическое разрешение разногласий.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 16 апреля обвинила США в ухудшении ситуации на Ближнем Востоке. Она заявила, что это стало следствием провальной политики Вашингтона, действующего только в своих интересах.