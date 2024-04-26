Москва, 26 апреля, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Опыт адаптации к санкциям и выхода из них других стран, таких как Иран и Китай, может быть полезен для России, говорится в докладе «Мир в лабиринте санкций: промышленная политика на перепутье» Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ.

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

В документе, который приводит Lenta.ru, говорится, что большинство санкций за период с 1950 по 2022 год были направлены против малых бедных экономик, поэтому использовать прошлый опыт для ситуации России можно с большими оговорками.

На этом плане выделяется только Иран: на момент введения санкций в Иране в 1979 году экономика страны занимала 0,9 процента от мировой. Тегеран так же, как и Россия, сильно зависит от экспорта нефти, подчеркивается в докладе. Авторы исследования считают, что иранские власти провели успешную политику адаптации к жёстким ограничениям. Важным результатом стала диверсификация экономики — сократился экспорт сырья (топливо, руда) и увеличились поставки за рубеж продуктов его переработки (пластик, металлы, стекло).

В докладе отмечается и опыт Китая, так как экономика КНР на момент введения санкций в 1989 году находилась на сопоставимом с современной Россией уровне. Пекин после введения ограничений со стороны стран Запада провёл глобальные реформы, направленные на «разгосударствление» экономики.

Кроме того, власти КНР приняли меры для привлечения в страну прямых зарубежных инвестиций. Открылись для иностранного капитала ранее закрытые отрасли (финансовый сектор, сфера услуг и розничной торговли), были снижены налоги для иностранных компаний, а также созданы особые экономические зоны.

Эксперты ВШЭ выделили несколько факторов, которые помогут экономическому развитию России в условиях текущих ограничений. В первую очередь это быстрое и технологическое импортозамещение. Важным в условиях санкций становится и рост малого и среднего бизнеса, для развития которого появились возможности после ухода с рынка иностранных компаний.

Кроме того, эксперты предложили обратить внимание на страновую и продуктовую диверсификацию российского экспорта, которая станет возможной благодаря выстраиванию новых международных партнёрств и созданию совместных компаний за рубежом. Ещё один драйвер для роста экономики в условиях ограничений — привлечение новых прямых иностранных инвестиций, источниками которых могут быть как малые компании и стартапы, так и крупные корпорации нейтральных стран, пишет РБК.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля министерство финансов США внесло в санкционный список по России трёх граждан и две компании Ирана. В частности, под американские санкции попали иранские компании Etemad Tejarat Misagh и Sahara Thunder, связанные с министерством обороны Ирана. Таким образом, США заморозили активы этих компаний, а также запретили американским гражданам и компаниям вести бизнес с фигурантами списка.

18 апреля Соединённые Штаты и Великобритания ввели санкции против Ирана за атаку по Израилю. На сайте Госдепа США заявили о введении санкций против 16 физических лиц в связи с атакой Ирана. Сообщается, что ограничения приняли в отношении тех, кто причастен к производству иранских беспилотников, а также в отношении партнёров компаний, связанных с КСИР.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что введённые западными странами антироссийские санкции не работают, а Москва превращает их в дивиденды.

Вместе с тем политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович отметил, что Россия продемонстрировала успешную борьбу с западным давлением, тем более что США сами толкнули другие страны к выстраиванию альтернативных торгово-экономических отношений.

По его словам, даже на Западе уже признали — Россия очень эффективно справилась с внешним давлением. Например, западная пресса включила главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину в рейтинг разрушителей санкций за то, что она смогла предотвратить экономическую катастрофу России в результате действий США и их союзников.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что экономика России в 2023 году росла темпами выше мировой, опережая в том числе страны «Группы семи».