Астана, 26 апреля, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества ожидается в ближайшее время, заявил министр обороны России Сергей Шойгу 26 апреля на совещании министров обороны стран — участниц ШОС в Астане.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что организация расширяет свой состав, и это отрадно, недавно членом ШОС стал Иран.

«Ожидаем, что в ближайшее время новым членом станет Белоруссия», — сказал Шойгу и отметил, что это важный момент в укреплении безопасности на пространстве ШОС.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что республика выполнила все необходимые процедуры для вступления в ШОС.

Как сообщало ИА Регнум, заявку на вступление в ШОС Белоруссия подала в июле 2022 года, а в ноябре 2023 года завершила ратификацию меморандума о присоединении к организации. Президент России Владимир Путин заявил, что вступление Белоруссии укрепит возможности ШОС в политике, экономике, сфере безопасности и гуманитарной области. Республика должна стать полноформатным участником объединения, подчеркнул он.

На саммите ШОС в Астане, который пройдёт в начале июля 2024 года, будет принято решение о предоставлении Белоруссии статуса члена организации, сообщил в марте генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.