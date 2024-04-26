Москва, 26 апреля, 2024, 11:52 — ИА Регнум. В уголовном деле заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова могут появиться новые эпизоды, связанные с контрактами на восстановление Мариуполя. Об этом 26 апреля сообщил телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Александр Сухов/РИА Новости

Отмечается, что новые эпизоды могут быть связаны также и с контрактами в других городах новых регионов, которые получали задержанные вместе с Ивановым бизнесмены.

Кроме того, по информации источника, в уголовном деле могут появиться новые фигуранты.

Как передавало ИА Регнум, правоохранители задержали Иванова на рабочем месте вечером 23 апреля. На следующее утро суд арестовал его до 23 июня. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, Иванов, вступив в преступный сговор, получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Сумма взятки может составить более 1 млрд рублей. Вину в совершении преступления Иванов не признал.

В коррупционном деле фигурируют ещё два человека. Это предприниматель Сергей Бородин и соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин. Они также арестованы по решению суда.

Иванов был назначен заместителем министра обороны в мае 2016 года. Он курировал вопросы, связанные с управлением имуществом, расквартированием войск, жилищным и медицинским обеспечением ВС России, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов Минобороны. В его ведении были вопросы восстановления Мариуполя.